Autostrada Asti-Cuneo: ad Alba si discute del completamento

E’ confermato per lunedì 27 settembre, alle ore 21 nel Palazzo Mostre e Congressi di piazza Medford ad Alba, l’incontro che vedrà l’Osservatorio per il Paesaggio di Langhe e Roero incontrare i rappresentanti del Comitato di supporto ai lavori per il completamento dell’autostrada Asti-Cuneo, organismo che, insieme alla Regione e al concessionario, riunisce gli amministratori dei Comuni (Alba, Bra, Cherasco, Roddi, La Morra e Verduno) interessati dal passaggio del lotto 2.6.



"Un incontro pubblico e aperto – lo presentano i suoi organizzatori – per chiedere alla parte politica e a quella tecnica del Comitato di supporto di fare chiarezza sui punti controversi dell’Asti-Cuneo e di assumersi la responsabilità di competenza per terminare in fretta e bene".