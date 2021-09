Bra, Città Slow da vivere: un nuovo video racconta il territorio

Bra città slow, Bra città da vivere, gustare e scoprire. La Città della Zizzola si conferma sempre più meta turistica apprezzata in Italia e all’estero, come sottolineato recentemente anche dal Financial Times, che l’ha inserita tra le imperdibili mete da visitare durante l’autunno.



E se ogni nuovo viaggio parte con l’immaginazione e l’innamoramento di una destinazione, un nuovo video presentato in anteprima nei giorni scorsi nell’ambito di “Cheese”, contribuirà da oggi a narrare i tratti distintivi della Città di Bra, promuovendone ulteriormente l’immagine e la narrazione.



Il videoclip, promosso dal Comune di Bra con il sostegno della Fondazione CRC e realizzato dai registi Stefano Scarafia e Fabio Mancari, conduce lo spettatore ad assaporare le atmosfere della Città, la sua bellezza e i suoi tesori attraverso diverse scene che in un minuto e mezzo, secondo i tempi immediati delle nuove tecnologie, raccontano l’esperienza Bra, “città slow in movimento”. Arte, gusto, natura, storia, cultura: tante pennellate di un unico meraviglioso quadro, tutto da vivere.



Il video, che nei prossimi giorni inizierà il suo “viaggio” di promozione in Italia e all’estero attraverso aeroporti, realtà di sviluppo turistico e culturale e giornalisti, è visibile sui social network, sul sito istituzionale www.comune.bra.cn.it e sul profilo You Tube del Comune di Bra, a questo link.