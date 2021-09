Emergenza abitativa, l'Arcivescovo Nosiglia: "E' la prima emergenza della nostra Regione" (VIDEO)

"L'emergenza abitativa è la prima e fondamentale emergenza della nostra Regione" così ieri l'Arcivescovo Mons. Cesare Nosiglia durante l'inaugurazione della nuova co-housing di Savigliano, "258 l'Ancora".

Un problema di povertà che affligge l'intero Piemonte, dalla provincia di Torino alla Granda. L'affitto per vivere in un appartamento è una spesa troppo grande per chi è in ristrettezze economiche o ha appena perso il lavoro.

"Meno male che ci sono queste realtà che danno la possibilità a chiunque di essere sostenuto e di avere un futuro migliore".

"Mi auguro che altre di queste realtà siano sempre più presenti sul nostro territorio".