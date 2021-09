Iscriviti ai corsi di fotografia AEREA con DRONI

Sono in partenza ad ottobre i nuovi corsi di fotografia area con droni

La scuola di volo Eurodrone Academy, organizza percorsi formativi per consentirti di:

· acquisire le tecniche fotografiche

· usare al meglio la telecamera del tuo drone

· trovare l’inquadratura migliore

· utilizzare le impostazioni pro per ottenere i risultati migliori!

I corsi prevedono una parte teorica, che per chi desidera potrà seguire comodamente on-line, e una parte pratica, con uscita per mettere in pratica ciò che si è imparato.

Porta il tuo drone e prova a mettere in pratica le tecniche.

Non lo hai ancora comprato?

Potrai affittarne uno della scuola, a disposizione degli allievi.

I nostri istruttori ti seguiranno nella tua esperienza e ti consiglieranno al meglio, per ottenere foto da "effetto wow".

Contattaci al numero 0171-390249 o invia una e-mail a: info@eurodrone.it

Al numero WhatsApp 346-9419049 oppure tramite il Sito internet www.eurodrone.it

Saremo lieti di darti informazioni e seguire il tuo percorso formativo!