Giro malavitoso legato allo spaccio di droga nel braidese sgominato dai carabinieri: cinque arresti

Sgominato dai carabinieri di Bra giro malavitoso legato allo spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito di ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dall'ufficio Gip del Tribunale di Torino e su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Torino sono stati tratti in arresto cinque uomini accusati del reato di "Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti".





In manette due italiani di 52 e 45 anni e tre cittadini albanesi di 55, 27 e 22 anni.

L’articolata indagine finalizzata al contrasto dello spaccio di cocaina nel territorio braidese è stata svolta dai Carabinieri della Compagnia di Bra e parte da lontano.



Nel maggio del 2019 erano stati tratti in arresto due uomini di origine albanese trovati in possesso nel corso di uno specifico servizio antidroga, di 50 grammi di cocaina e di 14.000 euro in contanti ritenuti provento di spaccio.

L’operazione, chiamata “Bishe 2019”, in riferimento all’appellativo albanese (Bishe, in italiano Bestia) con cui gli spacciatori erano soliti salutarsi tra loro, ha consentito di ricostruire dettagliatamente quale fosse il canale di approvvigionamento della sostanza stupefacente e conseguentemente di smantellare il sodalizio criminale che aveva base operativa in Albania e base logistica ed esecutiva nella cittadina di Bra.



Al vertice dell'organizzazione si trovavano alcuni soggetti già noti alle forze dell’ordine per pregresse attività svolte.

Gli accertamenti dei Carabinieri, svolti anche attraverso quotidiani servizi di osservazione delle zone segnalate e con il controllo dei soggetti noti per essere consumatori di sostanze stupefacenti, hanno permesso di individuare più abitazioni, tutte collocate nel centro di Bra, presso le quali gli spacciatori cedevano la droga ai loro clienti a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Oltre ai 5 uomini colpiti dalla misura cautelare, nell’arco dei sette mesi di attività, i militari hanno arrestato altri 8 soggetti in flagranza di reato di spaccio, rinvenuto circa 3 Kg cocaina e sequestrato contanti per un valore complessivo di 25.000 euro circa a riprova della fiorente attività delittuosa.