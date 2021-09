Fedeltà al lavoro: "sigilli d’oro" a Giacomo Oddero, Nicola Macocco e Terenzio Ravotto. A PierPaolo Carini il premio speciale "Sostenibilità e innovazione"

Domenica 26 settembre alle ore 9.30 ad Alba presso il Pala Alba Capitale in piazza San Paolo si svolgerà la 68ª edizione della premiazione Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico 2020/2021 nel corso della quale saranno premiati gli operatori economici che, con l’esempio di una vita dedicata al lavoro, hanno contribuito validamente e proficuamente al progresso civile, economico e sociale della nostra provincia.



L’evento, a cui si potrà accedere soltanto previo invito, ritorna dopo la pausa forzata del 2020 imposta dall’emergenza sanitaria.



L’elevato numero dei riconoscimenti ha reso necessario suddividere le premiazioni su due giornate. La seconda cerimonia avrà luogo a Saluzzo, città candidata a Capitale Italiana della Cultura 2024, domenica 24 ottobre 2021.



Nel corso della premiazione albese sarà tenuto a battesimo il premio speciale “Sostenibilità e innovazione” assegnato per la prima volta all’ingegner Pierpaolo Carini.



Saranno inoltre premiate con il “Sigillo d’oro” tre personalità che si sono particolarmente distinte nel campo economico e sociale o che hanno dimostrato particolare capacità e impegno nel settore in cui svolgono la loro attività:



- Dott. Giacomo Oddero

- Sig. Nicola Macocco

- Sig. Terenzio Ravotto.



Complessivamente saranno inoltre consegnati 61 diplomi e medaglie, dei quali:

- 27 a industriali e commercianti con 35 anni di ininterrotta attività oppure appartenenti a famiglia titolare di azienda da almeno 80 anni;

- 25 ad artigiani con 35 anni di ininterrotta attività oppure appartenenti a famiglia titolare di azienda da almeno 80 anni;

- 1 a società cooperative costituite da almeno 40 anni;

- 8 a coltivatori diretti con 40 anni di ininterrotto lavoro.







ELENCO PREMIATI

CATEGORIA 1 - COMMERCIANTI, INDUSTRIALI E SERVIZI



Ditta ottuagenaria

Famiglia RUATA - BALDISSERO D'ALBA Lavorazione e commercio di olii alimentari, farmaceutici, industriali e zootecnici





Ditte con 35 anni di anzianità

ACCOMO Mauro – MANGO

Agente di commercio



ALBARELLO Maria – BOSSOLASCO

Albergo ristorante Alte Langhe



ALBESIANO Roberto – ALBA

Gioielleria



ARTUFFO Mauro - ALBA

Tipografia – litografia



ARTUFFO Paolo - ALBA

Tipografia – litografia



BASSO Graziella - BRA

Macelleria



BURLOTTO Elisa – VERDUNO Albergo ristorante



CARBONE Giovanni – ALBA

Gioielleria – oreficeria



CARBONE Roberto – ALBA

Gioielleria – oreficeria



CAUDA Marco – CANALE

Bar Centro Snc di F.lli CAUDA



CAUDA Paolo – CANALE

Bar Centro Snc di F.lli CAUDA



CAVALLARO Maurizio - CEVA

Ferramenta



DALLERE Pierluigi – PRIOCCA

Commercio ingrosso e per corrispondenza vino e uve da vino



GALLO Giovanna - CERRETTO LANGHE

Trattoria "Pedaggera"



GIORDANO Laura – BOSSOLASCO

Merceria



GIORDANO Bruna – BRA

Commercio al minuto piccoli animali, fiori e piante



MANERA Italo – ALBA

Commercio al minuto calzature, articoli in pelle e cuoio



MANERA Massimo - ALBA

Commercio al minuto calzature, articoli in pelle e cuoio



MASSIMO Pietro – BOSSOLASCO

Bar – pizzeria



MONCHIERO Roberto – BRA

Bar – caffè



NANTIAT Ezionello – CANALE

Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame e piante officinali



RAMPADO Massimo – BRA

Commercio al minuto piccoli animali, fiori e piante



ROGGERO Domenica - LA MORRA

Commercio di generi di monopolio, giornali e riviste e minimercato



TESTA Tommaso - BRA

Macelleria



TIBALDI Giuseppe - MONTICELLO D’ALBA

Commercio ingrosso e dettaglio di carta e articoli per imballaggio e confezionamento



VERRUA Armando – BRA

Servizi di pompe funebri e attività connesse





CATEGORIA 2 - ARTIGIANI



ABBATE Eraldo - ALBA

Noleggio con conducente



ANFOSSI Giovanni – GUARENE

Stampaggio, lavorazione, assemblaggio e confezionamento materie plastiche



BECCARIA Fabrizio - CARRU'

Autoriparatore - meccanico auto



BERTERO Elda – GUARENE

Stampaggio, lavorazione, assemblaggio e confezionamento materie plastiche



BINELLO Pier Luigi - CORNELIANO D'ALBA

Produzione mangimi per animali e sfarinati per alimentazione umana



BORDIZZO Giorgio - PIOBESI D'ALBA

Installazione e riparazione di impianti elettrici



BOVOLENTA Mauro - CARRU'

Parrucchiere



BRUNO Gino - MURAZZANO

Muratore



CHIARLE Renzo - DIANO D’ALBA

Officina meccanica



CHIECCHIO Silvana - MONFORTE D'ALBA

Parrucchiera



CILLARIO Domenico - CARRU'

Falegnameria



CIRAVEGNA Valter - CARRU'

Autotrasporto merci conto terzi



DROCCO Eugenio - DIANO D'ALBA

Autotrasporto conto terzi



FERRINO Pier Angelo - TREISO

Costruzioni meccaniche e metalliche e impiantistica industriale



FERRUA Giovanni - CLAVESANA

Muratore



GIACONE Dario – TREISO

Costruzioni meccaniche e metalliche e impiantistica industriale



GIRAUDI Riccardo - MAGLIANO ALPI

Panetteria – pasticceria



GOMBA Roberto – ALBA

Falegnameria



LINGUA Maria Grazia - MAGLIANO ALPI

Panetteria – pasticceria



POLLICINO Pietro - MAGLIANO ALPI

Meccanico – carrozziere



RADOSTA Biagio - PRIOCCA

Decoratore – restauratore



ROASCIO Armando - CEVA

Meccanico



SAFFIRIO Angelo - PRUNETTO

Autotrasporto conto terzi



SCARZELLO Claudio – DOGLIANI

Costruzione impianti elettrici civili e industriali



TIBALDI Antonio - ALBA

Copisteria – eliografia





CATEGORIA 3 – COOPERTIVE, CONSORZI



Distilleria del Barbaresco Società Cooperativa Agricola - BARBARESCO

Distillazione dei sottoprodotti della vinificazione conferiti dai soci





CATEGORIA 5 – COLTIVATORI DIRETTI



BERTONE Antonio - MAGLIANO ALPI

Coltivatore diretto



CASTAGNOTTI Alfonso - LEQUIO BERRIA

Coltivatore diretto



CERRONE Vittoria - SALE S. GIOVANNI

Coltivatore diretto



CHIAPPELLA Francesco - DOGLIANI

Coltivatore diretto



CORINO Piera - GOVONE

Coltivatore diretto



DESTEFANIS Candido – BENEVELLO

Coltivatore diretto



MANCARDI Luigi - DOGLIANI

Coltivatore diretto



MASSIMINO Maria - MAGLIANO ALPI

Coltivatore diretto