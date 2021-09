Sale slot in forte ripresa in Italia

Il settore del gioco, escluso quello online, ha risentito delle chiusure che, per oltre un anno, hanno intemperato sul settore. Adesso le sale slot possono riaprire e stanno lentamente tornando alla normalità.

I bilanci durante le chiusure sono andati in rosso, segnando un meno 36% sul fatturato mensile. Cifre che non hanno lasciato i lavoratori di questo settore con le bocche asciutte, portandoli in strada a reclamare.

Non sembra però essere finita qua per le Sale Slot Italiane , in quanto, le restrizioni, sembrano tappare le ali a un settore che si è evoluto nel tempo, lottando per diventare sempre più trasparente e sicuro.

Limitazioni delle sale gioco

Le sale gioco, come ben sappiamo, hanno alcune limitazioni al giorno d’oggi. Alcune città Italiane hanno proclamato un limite orario per queste sale, cercando di limitare il gioco delle persone abituali in questi luoghi.

Questa regola è però soggetta al TAR delle singole provincie, in modo da valutare l’importanza di ogni caso a seconda della sua concentrazione di sale gioco.

Esiste poi il tanto discusso limite dei 500 metri. Le sale slot dovrebbero essere a 500 metri di distanza da luoghi sensibili come scuole e ospedali.

Diversi proprietari di sale VLT già installate a meno da 500 metri da questi luoghi hanno dovuto chiudere e le proteste non sono mancate in diverse città Italiane. Vedersi la propria attività negata - e quindi dover chiudere per un decreto - non è di certo la migliore delle notizie.

Futuro delle sale slot

Al momento, non sappiamo se le restrizioni, ulteriormente incrementate durante il lockdown, andranno poco a poco scemando. Sicuramente, quello del gioco, è uno dei settori che trainano il nostro paese, con oltre 45.600 persone occupate.

I numeri parlano chiaro e il governo dovrebbe mettere in atto alcune misure per garantire ai lavoratori di questo settore una certa continuità, invece di mettere a rischio la loro posizione.

Si parla comunque di uno sforzo che deve essere fatto dalle autorità insieme ai responsabili del settore, in modo da trovare un compromesso giusto e che possa compensare le due parti.

Nonostante questo, la strada per la corretta soluzione potrebbe distare ancora molto, ma l’importante, in questi casi, è sempre muovere un primo passo.

Settore a lungo demonizzato

Da questo articolo e dai media, traspare quanto questo settore sia stato a lungo demonizzato. Da cosa arriva questo atteggiamento verso un settore che - come tanti altri - offre un servizio trasparente?

Questo comportamento parte da una disinformazione che si è tramutata in una credenza popolare, categorizzando il gioco come negativo e dannoso per i giocatori.

Il gioco può essere dannoso come ogni altra cosa. Tutto dipende dal suo utilizzatore e del come - e quanto - ne fa uso. Per questo motivo sale gioco e siti online invitano i giocatori a imporsi un limite di giocata, sia di tempo che di denaro.

Se le persone seguissero le raccomandazioni, non ci sarebbero problemi di alcun tipo e questo settore non verrebbe trattato in questo modo.

Opinione personale

Come ha commentato Marco Fontana , il settore del gioco è qua per restare. Anche le nazioni con le restrizioni più dure per il gioco, come ad esempio i Paesi Bassi, opteranno quest’anno per la legalizzazione del gioco.

Seguendo i tanti settori che stanno crescendo online, anche questo settore deve essere riformato, partendo però dalle sue radici, ovvero le sale da gioco classiche. Una riforma del settore favorirebbe enormemente lo stato, portando più ingressi e creando nuovi posti di lavoro.

In pratica, si otterrebbe una doppia vincita che finirebbe per accontentare entrambe le parti, inclusi coloro che usufruiscono del servizio.