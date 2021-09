A Cuneo eventi celebrativi in onore del bicentenario della morte di Bartolomeo Bruni

Il 27 settembre alle ore 16.00 nella Sala Mosca del Conservatorio e il 2 ottobre alle ore 21.00 al Teatro Toselli si terranno due eventi celebrativi del bicentenario della morte di Antonio Bartolomeo Bruni, compositore cuneese nella Parigi rivoluzionaria.



Lunedì 27 settembre, per rendergli omaggio, Aldo Salvagno presenterà il suo libro “A.B. Bruni: un compositore cuneese nella Parigi rivoluzionaria”; seguiranno una giornata di studi ed un concerto cameristico.



Sabato 2 ottobre l’Orchestra Bruni, in collaborazione con il conservatorio “G.F. Ghedini” e il direttore Gian Rosario Presutti, eseguiranno arie ed ouvertures tratte dalle opere “Cèlestine, Claudine, La rencontre en voyage e Le major Palmer”.



L’ingresso è gratuito per entrambi gli eventi ed è necessario prenotare il posto via e-mail: incontridautore@yahoo.it.