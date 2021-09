A Cuneo tre giorni di aromi e sapori: in piazza Galimberti torna il "Mercato Europeo"

Cannoli siciliani, arancini, bistecche alla Fiorentina, pollo al curry, paella: torna a Cuneo il tanto atteso “Mercato Europeo”.

Da oggi, venerdì 24 settembre, fino a domenica 26 settembre, piazza Galimberti ospiterà bancarelle ricche di prodotti provenienti da ogni angolo d’Italia e d’Europa, ma anche da altre zone del mondo.

L'orario di apertura è dalle 10.00 fino alle 22.00.

Gli espositori sono circa 120 e non offrono solamente cibi, bevande, dolciumi, ma anche articoli di cucina, di moda e d’artigianato.

Nella piazza sono state allestite una quindicina di postazioni dove poter gustare comodamente le eccellenze enogastronomiche.

L’ingresso è libero, ma per rispettare al meglio le norme per il contenimento del virus ed evitare gli assembramenti, è obbligatorio indossare la mascherina e mostrare il Green Pass nel momento in cui le forze dell’ordine lo richiedono.

L’evento si concluderà domenica 26 settembre con il classico mercato di Cuneo in corso Nizza.