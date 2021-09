Al via la 43^ Fiera d’Autunno insieme alla 18^ sagra degli gnocchi al Castelmagno [VIDEO]

Inaugurata oggi la 43^ Fiera d’Autunno insieme alla 18^ sagra degli gnocchi al Castelmagno.

Presso il teatro civico caragliese in via Roma amministratori locali e autorità hanno dato il via all’evento di punta dell’autunno valgranino. La manifestazione ha aperto i battenti nel tardo pomeriggio di oggi e durerà fino a domenica 26 settembre.

Tra le vie del comune più a valle della Valle Grana oltre 300 espositori tra eccellenze artigiane ed alimentari.

Parallelamente sarà presente il “Palagnocco” dove si potrà gustare i prodotti preparati dalla Pro Loco locale con possibilità di degustazioni durante la giornata presso l’area del Pellerin allestita in piazza Cavour.

Un evento che sa di ripartenza e su cui ha puntato anche Confartigianato Cuneo presente con un’area dedicata e dove porteranno a conoscenza i visitatori delle passeggiate Gourmet dei “Creatori di eccellenza”.

Per informazioni telefonare al numero 329 2516729 o scrivere alla mail info@insiemepercaraglio.it o visitare il sito www.insiemepercaraglio.it

Nel video le interviste al sindaco di Caraglio Paola Falco, al presidente e alla direttrice dell’Atl del Cuneese Mauro Bernardi e Daniela Salvestrin, i rappresentanti di Confartigianato Michela Alladio, Giorgio Felici e Luca Crosetto e al consigliere regionale Matteo Gagliasso.