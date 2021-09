Valle Maira: a San Michele di Prazzo proiezione del film "Mure de Mairo - Volti della memoria in Valle Maira".

"In una terra definita ad altissima marginalità, in Valle Maira, come in un caleidoscopio, si alternano i protagonisti: 64 persone "over '70" che, come una veglia moderna, raccontano la loro vita, a "nostro modo", ripercorrendo le tappe fondamentali".

L'associazione "Challar", il comune di Prazzo e Studiouno insieme per un'importante iniziativa culturale.

Domani sera, sabato 25 settembre, alle ore 20.30 verrà proiettato sotto il tendone in borgata Chiesa a San Michele di Prazzo il film "Mure de Mairo - Volti della memoria in Valle Maira".

Per raccontare la vita, per una memoria così preziosa e da custodire. Con sottotitoli in italiano, il film è di Luciana Berardi, Sandro Gastinelli e Marzia Pellegrino. Riprese, fotografia, suono e montaggio ad opera di Sandro Gastinelli.

Per ottemperare la normativa in vigore per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, è indispensabile la prenotazione al numero 347 1032172 e sarà obbligatorio indossare apposita mascherina per accedere alla sala.