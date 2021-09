Ciclismo: Racconigi Cycling Team in gara nella "Giornata Rosa"

Dopo la “Due Giorni in Rosa nelle Terre della Granda” di Alba e di Racconigi (CN), una nuova trasferta in terra veneta attende le portacolori del Racconigi Cycling Team.

Nel primo pomeriggio di domenica 26 settembre le atlete del presidente Silvio Traversa andranno a caccia di gloria nel “G.P. Industria e Commercio - Memorial Silvia Piccini - Giornata Rosa”, in programma sulle strade pianeggianti di Conscio di Casale sul Sile, in provincia di Treviso.

115,2 i chilometri totali di gara, suddivisi in sedici tornate da 7200 metri ciascuno. Il ritrovo è fissato per tutti in via Peschiere a Conscio di Casale sul Sile, alle ore 13:00, mentre la bandierina a scacchi che darà il via alla prova open organizzata dall'U.C. Conscio Pedale del Sile A.S.D. verrà abbassata alle ore 15:00.

La casacca bianco-rossa della formazione piemontese sarà difesa da Matilde Beltrami, campionessa italiana in carica su Pista nella Corsa a Punti, Benedetta Brafa, Matilde Ceriello, protagonista in maglia azzurra al “Campionato Europeo Donne Junior” di Trento, Monia Garavaglia e Camilla Marzanati. Assente più che mai giustificata la brianzola Valentina Basilico, campionessa europea su pista e reduce dal secondo posto alla “Due Giorni in Rosa”, che nella mattinata di sabato 25 settembre andrà a caccia di un grande risultato nella prova unica di “Campionato del Mondo Donne Junior” in programma sulle strade di Leuven, capoluogo della provincia del Brabante Fiammingo, in Belgio.

LINE UP “G.P. INDUSTRIA E COMMERCIO - MEMORIAL SILVIA PICCINI - GIORNATA ROSA” A CONSCIO DI CASALE SUL SILE (TV):

- Matilde Beltrami (Junior II° Anno, 25 Febbraio 2003)

- Benedetta Brafa (Junior I° Anno, 2 Novembre 2004)

- Matilde Ceriello (Junior I° Anno, 21 Giugno 2004)

- Monia Garavaglia (Elite, 28 Novembre 2002)

- Camilla Marzanati (Junior I° Anno, 29 Gennaio 2004)

TEAM MANAGER: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo