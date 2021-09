‘Il cuore oltre la rete’: via alla campagna abbonamenti della Bosca S.Bernardo Cuneo (VIDEO)

‘Il cuore oltre la rete’: è questo il motto della campagna abbonamenti per la stagione 2021/2022 che la Bosca S.Bernardo Cuneo ha presentato nel pomeriggio di giovedì 22 settembre. Un augurio ma anche un accorato invito a tornare a sostenere la formazione biancorossa al palazzetto dopo un anno e mezzo di lontananza forzata.

La società di via Bassignano ha risposto alle difficoltà legate alla pandemia allestendo un organico completo e competitivo che avrà bisogno di tutto il calore del pubblico cuneese per raggiungere traguardi mai centrati nelle prime quattro stagioni nel massimo campionato.

Una campagna abbonamenti a step, che al momento del via ufficiale, previsto per lunedì 27 settembre, metterà a disposizione un numero limitato di abbonamenti legato all’attuale limite del 35% di spettatori rispetto alla capienza dell’impianto, che per il palazzetto dello sport di San Rocco Castagnaretta si traduce in 1675 spettatori. Dalle ore 9.30 di lunedì sulla piattaforma di ticketing www.liveticket.it e presso la sede di Cuneo Granda Volley (via Bassignano 14) saranno in vendita 320 abbonamenti (200 tribuna rossa, 50 tribuna Silver, 20 tribuna Gold, 50 tribuna Supporter).

Nel momento in cui l’auspicata riapertura dei palazzetti almeno al 50% diventerà realtà, la società renderà possibile l’acquisto di ulteriori abbonamenti. L’abbonamento darà diritto ad assistere al primo Trofeo Alpi del Mare - ninesquared in programma presso il palazzetto dello sport venerdì 1 e sabato 2 ottobre, alle tredici gare casalinghe della regular season e alle eventuali gare di Coppa Italia.

Tutti gli abbonati godranno di una serie di agevolazioni legate alla rete #WeAreFamily che verranno comunicate entro il 10 ottobre e potranno usufruire di uno sconto per l’acquisto del merchandising ufficiale griffato ninesquared. Sarà possibile acquistare online tutti i tipi di abbonamento ad eccezione dei piani famiglia, la cui sottoscrizione andrà effettuata in sede dietro presentazione dello stato di famiglia, e l’abbonamento alla tribuna Supporter, per il quale sarà necessario esibire in sede la tessera Crazy Cats biancorossi. La vendita degli abbonamenti in sede sarà attiva dal lunedì al venerdì in orario 9.30-12 e 16-18.30; sarà altresì possibile sottoscrivere l’abbonamento al palazzetto venerdì 1 e sabato 2 ottobre in occasione del primo Trofeo Alpi del Mare - ninesquared.

L’accesso al palazzetto sarà consentito previa misurazione della temperatura e verifica del green pass all’ingresso e sarà subordinato al corretto uso della mascherina all’interno della struttura; sugli spalti è previsto un posizionamento a scacchiera.

PAOLO CORNERO, RESPONSABILE MARKETING E COMUNICAZIONE CUNEO GRANDA VOLLEY «Per la stagione che segnerà il ritorno dei tifosi al palazzetto abbiamo voluto allestire un roster che potrà dare spettacolo; adesso la palla passa ai cuneesi, e siamo convinti che la risposta sarà quella che ci aspettiamo. Una partenza forte della campagna abbonamenti sarebbe un bel segnale per la squadra e per la città. I motivi per abbonarsi nei primi giorni di vendita non mancano: oltre all’opportunità di scegliere i posti migliori, discorso che per la prima volta vale anche per tutta la tribuna rossa, interamente numerata grazie alla collaborazione con l’Ufficio Sport del Comune di Cuneo, si avrà diritto ad accedere gratuitamente al primo Trofeo Alpi del Mare - ninesquared, l’ultima occasione per vedere la squadra in azione prima del debutto in campionato. L’invito è dunque ad abbonarsi al pronti via, e a farlo online: la partnership con la piattaforma Liveticket ci permette finalmente di rendere possibile l’acquisto di abbonamenti con riduzioni e omaggi – cui seguirà una verifica dei requisiti richiesti – rendendo necessario recarsi in sede solo per i piani famiglia e per l’acquisto dell’abbonamento nella tribuna Supporter»

IL CUORE OLTRE LA RETE – CAMPAGNA ABBONAMENTI 2021/2022

TRIBUNA GOLD NUMERATA

Intero: € 300; Ridotto: € 200;

Ingresso singolo intero: € 30;

Ridotto € 20;

TRIBUNA SILVER NUMERATA

Intero: € 140;

Ridotto: € 110;

Ingresso singolo intero: € 15;

Ridotto: € 12;

TRIBUNA SUPPORTER

Ridotto: € 70;

Ingresso singolo intero: € 8;

Ridotto: € 6;

TRIBUNA ROSSA NUMERATA

Intero: € 100;

Ridotto: € 70;

Ingresso singolo intero: € 12;

Ridotto: € 10;

INGRESSI OMAGGIO

Potranno godere dell’ingresso omaggio tutti i soggetti nati dopo l’1 gennaio 2009 e prima del 31 dicembre 1941. Le persone con disabilità hanno diritto all’ingresso omaggio inviando il certificato di invalidità entro due giorni prima della gara a biglietteria@cuneograndavolley.it; ha diritto al biglietto omaggio anche l’accompagnatore.

PROMOZIONI

I tesserati FIPAV, CSI, ACLI, FORZE DELL’ORDINE, AREA SANITARIA e GENITORI ATLETE ACADEMY potranno godere dell’ingresso ridotto per tutti i settori ad eccezione della tribuna gold numerata. I ragazzi tra i 13 e i 18 anni e gli over 65 potranno godere dell’ingresso ridotto per tutti i settori. La riduzione supporter si applica solo ai possessori di tessera Crazy Cats biancorossi e viene effettuata esclusivamente in sede.

PIANI FAMIGLIA

2 genitori + 1 figlio = 1 genitore intero, 1 genitore ridotto, figlio ridotto secondo l’età

2 genitori + 2 figli = 2 genitori ridotto, figli ridotto secondo l’età

2 genitori + 3 figli = 2 genitori ridotto, 1 figlio omaggio, 2 figli ridotto secondo l’età

La promozione sarà valida per tutti i settori ad eccezione della Tribuna Gold numerata. La formula piano famiglia è valida esclusivamente per gli abbonamenti ed è applicabile esclusivamente in sede dietro presentazione dello stato di famiglia.