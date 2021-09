Motori: Andrea Montagnana pronto per il doppio round della Dunlop Cup in programma a Misano

Terminati gli ultimi allenamenti il pilota saviglianese Andrea Montagnana è pronto per il doppio round della Dunlop Cup che si disputerà dal prossimo week end sul circuito internazionale “Marco Simoncelli” di Misano Adriatico.

Montagnana (M.C. Bisalta Drivers Cuneo) sarà impegnato nella categoria 600 cc. con la Suzuki Gsx-R.

Le nuove soluzioni tecniche sono state testate in pista durante gli allenamenti, ma sarà necessario lavorare durante le prove libere del week end di gara per trovare il set up ottimale.

Un doveroso ringraziamento va alle aziende che sostengono la stagione 2021: Farmacia Monchiero, Sinecura, Vitality wellness, Carrozzeria Chiapello, Daniele & Tesio soccorso stradale, Givo serramenti e Colorsystem