Volley Femminile: nel week-end scatta il Trofeo “Città di Bra e Cherasco”. In campo tre società di A2 e una di B1

Prime squadre e rappresentative giovanili in campo per il Trofeo “Città di Bra e Cherasco”! Tre società di A2 e una di B1 si sfideranno questo week-end in un avvincente torneo che metterà di fronte le prime squadre di Lpm Bam Mondovì (A2), Eurospin Ford Sara Pinerolo (A2), Green Warriors Sassuolo (A2) e Libellula Nerostellata (B1).

Come anticipato, dunque, a sfidarsi non saranno solo le prime squadre, ma anche le rispettive rappresentative “Under 14” e “Under 16”. Si parte già questa sera a Bra (ore 19) con la sfida tra le formazioni “Under 16” di Pinerolo e Libellula. Da domani e fino a domenica, invece, si entra nel vivo con il resto delle gare, per una competizione che, visto il blasone delle formazioni in campo, si preannuncia dall’ottimo livello tecnico.

A ospitare le 18 sfide in programma saranno gli impianti di Bra e Cherasco. Sulla pagina Facebook della Libellula Volley, che trasmetterà in diretta le partite, sono rese note le modalità di prenotazione telefonica per poter assistere alle gare. Sarà comunque necessario essere in possesso di regolare “Green Pass”. Di seguito il programma del torneo:

Il calendario delle prime squadre

25/09 16:00 Pinerolo Libellula Cherasco 25/09 18:00 Mondovì Sassuolo Cherasco 26/09 10:00 Sassuolo Pinerolo Bra 26/09 10:00 Mondovì Libellula Bra 26/09 15:00 Libellula Sassuolo Cherasco 26/09 17:00 Mondovì Pinerolo Cherasco

Il calendario delle rappresentative “Under 14”

25/09 16:00 Pinerolo Libellula Bra 25/09 18:00 Mondovì Sassuolo Bra 26/09 10:00 Sassuolo Pinerolo Bra 26/09 10:00 Mondovì Libellula Bra 26/09 15:00 Libellula Sassuolo Bra 26/09 17:00 Mondovì Pinerolo Bra

Il calendario delle rappresentative “Under 16”