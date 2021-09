Younger Wine: seconda puntata dedicata all'Azienda Adriano Marco e Vittorio a San Rocco seno d'Elvio (VIDEO)

Younger Wine è la nuova rubrica video dedicata ai giovani talenti del mondo del vino, condotta da Flavia Monteleone che sarà in cinque puntate.

In questa seconda puntata siamo andati a visitare l'Azienda Adriano Marco e Vittorio a San Rocco seno d'Elvio. Essere Green è il loro impegno, infatti sono da quasi dieci anni che utilizzano più diserbo chimico, lavorando con il rispetto assoluto della nostra amata terra per ottenere un prodotto sano e di qualità. Nonostante ciò hanno deciso di aumentare il loro impegno "green" con questa certificazione. Hanno anche investito nella produzione di energia ecosostenibile con un impianto fotovoltaico che produce l’energia elettrica necessaria per il nostro ciclo produttivo e un innovativo impianto di fitodepurazione che pulisce le acque di scarico della cantina.

La trasmissione è realizzata grazie al contributo di GAI Macchine Imbottigliatrici s.p.a di Ceresole d’Alba, da sempre leader nella produzione di macchinari e tecnologie per la vinificazione.

