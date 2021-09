Volley femminile: venerdì 1 e sabato 2 ottobre a Cuneo appuntamento con il primo Trofeo Alpi del Mare - ninesquared

Il precampionato della Bosca S.Bernardo Cuneo si concluderà così com’era iniziato, vale a dire con un esame di francese: venerdì 1 sabato 2 ottobre le cuneesi affronteranno al palazzetto dello sport di San Rocco Castagnaretta Racing Club de Cannes, Saint-Raphaël Var Volley-ball e Pays d'Aix Venelles Volley Ball nel primo Trofeo Alpi del Mare - ninesquared.

Il quadrangolare internazionale, presentato nel pomeriggio di giovedì 22 settembre nel Salone d’Onore del Comune di Cuneo, vuole essere un vero e proprio ‘abbraccio’ ai tre dipartimenti d’Oltralpe (Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône) più direttamente legati alla Granda dal punto di vista turistico e commerciale. L’idea nata mesi fa in casa Cuneo Granda Volley è diventata realtà grazie al sostegno entusiasta di Eurocin G.E.I.E. - Le Alpi del Mare che ha concesso l’uso del marchio Alpi del Mare e di ninesquared, sponsor tecnico del sodalizio cuneese per la seconda stagione consecutiva e title sponsor del torneo. Fondamentale anche il supporto di Fondazione CRC, Atl del Cuneese e Comune di Cuneo nell’organizzazione di un evento sportivo dal sapore transfrontaliero che segnerà il ritorno al palazzetto del pubblico cuneese.

A contendersi il primo Trofeo Alpi del Mare – ninesquared saranno, oltre alle padrone di casa, tre formazioni che militano nella Ligue A francese, che prenderà il via venerdì 8 ottobre. Dopo aver affrontato quattro volte negli ultimi due precampionati la Bosca S.Bernardo Cuneo a Saint-Raphaël e in Liguria, il Saint-Raphaël Var Volley-ball sfiderà le cuneesi nella prima semifinale in programma venerdì 1 ottobre alle ore 17. In parità il bilancio dei precedenti di questa stagione, con la Bosca S.Bernardo Cuneo che si è imposta nel Challenge International Eric Kleiber a Saint-Raphaël e le francesi che si sono aggiudicate l’allenamento congiunto disputatosi a Andora lo scorso 15 settembre. Nella seconda semifinale sarà derby italiano in panchina tra il Racing Club de Cannes allenato da Filippo Schiavo che affronterà il Pays d'Aix Venelles Volley Ball di coach Alessandro Orefice e in campo tra le due new entry Tiziana Veglia a Cannes e Laura Partenio a Venelles. Sabato 2 in programma le due finali: si comincerà alle ore 14.30 con la finale per il terzo e quarto posto, mentre alle 17.30 è in programma il match per il primo e il secondo posto.

Tra le protagoniste del Trofeo Alpi del Mare – ninesquared ci saranno ben cinque giocatrici che poche settimane fa hanno ben impressionato con la maglia della Francia ai Campionati Europei vinti dalle Azzurre: il nuovo opposto della Bosca S.Bernardo Cuneo Lucille Gicquel troverà dall’altra parte della rete l’opposto Lisa Arbos (Saint-Raphaël), il libero Juliette Gelin (Racing Club de Cannes), il libero Amanda Giardino e la schiacciatrice rivelazione Amélie Rotar (Pays d'Aix Venelles Volley Ball). A poco più di una settimana dal debutto casalingo con l’Acqua & Sapone Roma Volley Club, per la Bosca S.Bernardo Cuneo si tratterà dunque di un’ottima occasione per mettere a punto gli automatismi e per integrare al meglio i nuovi acquisti Gicquel e Jasper che si sono uniti al gruppo in corso d’opera.

BIGLIETTI

A partire da lunedì 27 settembre sarà possibile acquistare i biglietti sul sito www.liveticket.it e presso la sede di Cuneo Granda Volley (via Bassignano 14). Tagliandi a posto unico validi per entrambe le partite della giornata (€ 5/giornata); ingresso libero per gli abbonati per la stagione 2021/2022. Biglietti disponibili anche in cassa venerdì 1 e sabato 2. Misurazione della temperatura e verifica del green pass all’ingresso e controllo dell’uso corretto della mascherina all’interno della struttura.

COME SEGUIRE IL TROFEO ALPI DEL MARE - NINESQUARED

Diretta a pagamento con commento in lingua italiana e in lingua francese sulla pagina Facebook di Cuneo Granda Volley.

LE VOCI DEI PROTAGONISTI

FERRUCCIO DARDANELLO, AMMINISTRATORE UNICO EURO C.I.N.-GEIE – LE ALPI DEL MARE «La decisione di concedere l’utilizzo del logo e del marchio ‘Alpi del Mare’ a Cuneo Granda Volley per questo trofeo è stata naturale. Un torneo di pallavolo di alto livello che coinvolge i tre dipartimenti dell’Euroregione Alpi-Mediterraneo con cui Cuneo ha rapporti più stretti è un’occasione di promozione della realtà transfrontaliera delle Alpi del Mare, rappresentata istituzionalmente dall’Eurocin G.E.I.E. Siamo convinti che lo sport sia un mezzo potentissimo per far conoscere al grande pubblico le collaborazioni internazionali che stiamo portando avanti su vari fronti: sviluppo, innovazione, cultura, turismo, trasporti, università e formazione»

GIORGIO CHIESA, COMPONENTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO – SETTORE TURISMO «Un evento dal respiro internazionale a Cuneo nei giorni del primo anniversario dalla tempesta Alex è allo stesso tempo un segnale di ripartenza e ottimismo e un monito che ci ricorda l’urgenza del ripristino del collegamento tra Italia e Francia attraverso le valli Vermenagna e Roya. Siamo orgogliosi di poter ospitare a Cuneo tre squadre di pallavolo dei dipartimenti delle Alpi del Mare con cui i rapporti commerciali e turistici sono sempre più stretti»

LORENZO GALLOSTI, CEO NINESQUARED «Essere title sponsor di un torneo internazionale è per noi l’ennesima sfida di un anno eccezionale. Dopo la collaborazione con Modena Volley e l’argento europeo della Nazionale slovena questa è un’altra grande soddisfazione che si inserisce in un percorso di crescita che ninesquared e Cuneo Granda Volley stanno scrivendo insieme, passo dopo passo»

JOSÉ CARTELLONE, PRESIDENTE CUNEO GRANDA VOLLEY «Sarà bello e emozionante tornare a respirare al palazzetto quell’aria di sfide europee che manca da tanto, troppo tempo. Siamo molto contenti per essere riusciti a portare a Cuneo tre squadre di un movimento in ascesa come quello francese. Per noi sarà una vera e propria prova generale del campionato sia in campo sugli spalti che ci darà senza dubbio molte indicazioni utili in vista del debutto con Roma. Ci auguriamo che questo possa essere il primo di molti Trofei Alpi del Mare, e lavoreremo in questa direzione con tutti i partner che ci hanno sostenuti in questi mesi di lavoro. Un grazie particolare a Ferruccio Dardanello per l’entusiasmo con cui ha accolto la nostra suggestione permettendole di concretizzarsi e a ninesquared, che per l’ennesima volta si è dimostrata molto più di un semplice sponsor tecnico»

FEDERICO BORGNA, SINDACO DI CUNEO «In questo autunno di ripartenza, in cui tornerà anche la Fiera del Marrone, una delle nostre manifestazioni più importanti, è un onore poter ospitare a Cuneo tre squadre rappresentanti di dipartimenti francesi con cui i rapporti sono molto stretti. Sull’onda dell’entusiasmo per le vittorie europee delle nostre Nazionali mi aspetto una buona risposta del pubblico cuneese, che in questi ultimi due anni ha sofferto molto per la lontananza forzata dal palazzetto»

MAURO BERNARDI, PRESIDENTE ATL DEL CUNEESE «Siamo felici di aver dato il nostro contributo per l’accoglienza delle squadre partecipanti al primo Trofeo Alpi del Mare -ninesquared. Alle porte di una stagione autunnale e invernale che ci auguriamo possa avere buone prospettive di incoming, questo trofeo risulta essere una formidabile vetrina per tutto il nostro territorio.»

EZIO RAVIOLA, VICEPRESIDENTE FONDAZIONE CRC «Questo 2021 ci ha dimostrato come la ripartenza post pandemica passa anche attraverso lo sport, e un’iniziativa come il Trofeo Alpi del Mare - ninesquared ne è il perfetto emblema. Siamo lieti di supportare un evento che offrirà al pubblico cuneese due giorni di grande pallavolo e una prova di ritorno alla normalità»

TROFEO ALPI DEL MARE - NINESQUARED

Palazzetto dello sport di San Rocco Castagnaretta, Cuneo

Venerdì 1 ottobre

Ore 17 Bosca S.Bernardo Cuneo - Saint-Raphaël Var Volley-Bal

Ore 20 Racing Club de Cannes - Pays d'Aix Venelles Volley Ball

Sabato 2 ottobre

Ore 14.30 Finale 3°/4° posto

Ore 17.30 Finale 1°/2° posto