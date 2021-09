Il presidente della Regione Alberto Cirio in visita a Nucetto

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, negli scorsi giorni, ha raggiunto il comune di Nucetto, dove ha incontrato il sindaco uscente e ricandidato Enzo Dho e il gruppo "Nucetto unito".

"La visita del presidente è stata una sorpresa molto gradita e tutt’altro che scontata. - commenta il sindaco Dho - Ci ha fatto percepire, ancora una volta, la vicinanza e l’attenzione che la Regione, con il presidente e la giunta, hanno nei confronti delle piccole comunità come Nucetto”.

Un momento di incontro per portare l'attenzione su temi importanti del comune e di tutta la valle.

“Abbiamo esposto al presidente le criticità del nostro territorio - aggiunge Dho - il problema “Fiume Tanaro”, le difficoltà e i disagi causati dall’intenso traffico della Strada Statale 28 e anche i problemi inerenti al mantenimento dei servizi in aree marginali come la nostra, la scuola per esempio.

Il presidente Cirio ci ha inoltre fatto i complimenti per il lavoro svolto e l’impegno profuso in questi anni, augurandoci buona fortuna per il prossimo mandato.

L’appoggio e la vicinanza della Regione, nella persona del presidente Cirio, ci dà ancora più entusiasmo per il proseguo del nostro impegno amministrativo”.