Saluzzo, dedicata agli Alpini e al Generale Figliuolo la mostra filatelica- 2021

Il tema Alpini è al centro dell’edizione 2021 della mostra filatelico- numismatica, in programma dall’1 al 3 ottobre, in concomitanza con il raduno degli ex- Artiglieri del Gruppo “Aosta” e con il conferimento della cittadinanza onoraria di Saluzzo al Generale Figliuolo, attuale commissario per l’emergenza Covid, che iniziò la propria carriera militare nella città del Marchesato.

E’ la cinquantacinquesima edizione della rassegna e sarà allestita nell’ex-caserma “ Musso”, organizzata dal Circolo filatelico-numismatico “G.B. Bodoni” con il patrocinio del Comune, la collaborazione della Fondazione “Bertoni” e della Federazione fra le società filateliche italiane, con il sostegno della Fondazione CrSaluzzo.

La mostra vuole omaggiare i due importanti eventi in programma nel prossimo fine settimana.

“Saranno in mostra anche collezioni sul tema “Sanità” visto il ruolo rivestito ora da Figliuolo – illustrano dal circolo filatelico - nonché una selezione della raccolta “collettiva”, curata dal Centro Italiano di Filatelia Tematica, dal titolo “Tutte le strade parton da Roma” (riguardante le antiche comunicazioni). per contribuire, a livello collezionistico, alla promozione di Saluzzo Capitale della Cultura 2024”.

Il settore numismatico della mostra è dedicato alle medaglie riferite agli Alpini ed alle loro imprese.

Anche l’edizione al via presenta due cartoline speciali con busta ricordo, realizzate dal Circolo “ Bodoni”. Sabato 2 ottobre sarà attivo, nei locali della mostra, un ufficio postale distaccato munito di annullo speciale figurato. Verrà dato alle stampe un apposito Numero Unico.

“Nonostante la pandemia, abbiamo tenuto vivo, nel rispetto delle regole, il nostro Circolo - spiega il presidente del Circolo organizzatore, Luciano Drua – ed abbiamo assecondato gli ex-Artiglieri e soprattutto la lodevole scelta di conferire la cittadinanza onoraria al Generale Figliuolo”.

Il taglio del nastro è venerdì 1° ottobre alle 17.

L’ingresso all’esposizione che sarà disciplinato dalle norme anti Covid, è gratuito con il seguente orario: venerdì 1, 17-19; sabato 2, dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19; domenica 3, dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18.