Lunedì a Clavesana i funerali di Giovanni Ferrero, 56enne morto nell'incidente in vigna

La chiesa parrocchiale di Madonna della Neve di Clavesana accoglierà, lunedì 27 settembre, alle 10.30, la salma di Giovanni Ferrero.

Ferrero, 56 anni, è morto in un incidente in vigna, mercoledì, in borgata Possa.

Stava lavorando per la vendemmia dell'uva Dolcetto, nel vigneto di famiglia, quando per ragioni ora al vaglio delle autorità Ferrero - ha perso il controllo del trattore su cui stava operando e ne è stato travolto. Ancora cosciente è riuscito a chiamare i soccorsi.

Soccorso dall’equipe del 118, intervenuto con l’elisoccorso, e dalle squadre dei Vigili del Fuoco, era stato elitrasportato al CTO di Torino, dal momento che le sue condizioni erano parse sin da subito gravi.

Ferrero è deceduto alcune ore dopo il ricovero al nosocomio torinese.

Era socio della Cantina di Clavesana. La sua morte ha destato profonda commozione in tutta la comunità. E lunedì, la comunità si stringerà intorno alla mamma di Giovanni, Rosanna Rinaldi, e alle due sorelle Marienza e Vilma con i tanti nipoti.

Dopo le esequie, la salma proseguirà per il cimitero di Clavesana. La recita del Santo Rosario è prevista per domani, domenica, alle 20.30, nella chiesa parrocchiale del paese.