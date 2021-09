Il ruolo delle traduzioni asseverate in ambito giuridico

Le traduzioni asseverate e quelle certificate sono una modalità per attribuire un valore particolare alla traduzione effettuata di un documento. Vengono utilizzate soprattutto in ambito giuridico, finanziario e medico.

Cosa sono le traduzioni asseverate

Una traduzione di questa tipologia viene giurata in tribunale davanti ad un ufficio di stato civile e un traduttore ufficiale, in grado di verificarla e certificarne il giuramento. In questo modo è possibile riconoscere la traduzione di un testo come valida.



Il termine asseverazione si riferisce proprio alla certificazione della veridicità di un fatto o di un documento. È bene, però, informarsi, in quanto questo tipo di procedura segue regole diverse in base allo Stato in cui viene emessa.

Differenze fra gli Stati

In Italia non troviamo traduttori asseverati, in quanto la figura non viene riconosciuta. Il giuramento viene quindi effettuato davanti all'ufficio di stato civile, senza la presenza di un altro esperto.

In Germania, invece, esistono i traduttori asseverati, e le loro traduzioni sono automaticamente in possesso del valore legale necessario.



Negli Stati Uniti funziona diversamente. Questa procedura è semplificata in quanto chiunque può certificare una traduzione, anche scritta da un altro. Apparentemente si potrebbe pensare che in questo modo sia più facile commettere errori, ma, in realtà, ci sono delle condizioni per poter certificare. In particolare, è fondamentale la revisione del documento per quanto riguarda la correttezza e la completezza.



Non è mai consigliato utilizzare traduzioni non effettuate da professionisti nel campo. La problematica principale in cui si potrebbe incorrere è quella della non accettazione da parte dell'ente di destinazione.

Documenti per cui vengono richieste traduzioni asseverate

L'ambito principale in cui è possibile dover fornire traduzioni di questo tipo è sicuramente quello giuridico. Spesso è necessario per certificati, quali quello di matrimonio, divorzio o nascita, ma anche per la richiesta di cittadinanza. I contratti sono abbondantemente interessati dalla traduzione asseverata, così come, in generale, gli accordi fra privati (sempre con valore giuridico).

Inoltre, ricordiamo documenti quali i titoli studio, le patenti di guida e i libretti di circolazione.

Differenza con le traduzioni certificate e con quelle legalizzate

Una traduzione legalizzata è svolta su un documento in Procura della Repubblica oppure in Prefettura, al fine di renderlo valido anche all'estero. Anche in questo caso ci sono delle differenze in base al paese di destinazione, ma sarà sufficiente specificarlo al momento della presentazione del documento.

Per traduzione certificata, invece, si intende un procedimento in cui, il traduttore che si occupa di redigere il documento attesta, in quanto figura riconosciuta, l'accuratezza e la validità di quanto scritto.



La traduzione viene quindi accertata e presentata come fedele al testo originale, senza passare per giuramenti in tribunale. È lo stesso traduttore a renderla autentica. È una tipologia sempre più diffusa e spesso richiesta, ma in molti Stati la norma prevede ancora l'utilizzo esclusivo di traduzioni di tipo asseverato, in quanto le uniche riconosciute come pienamente valide.



In generale, per quanto riguarda entrambe le tipologie di traduzione (certificata e asseverata), è possibile richiederle online, senza dover ricercare appositamente dei traduttori specializzati.

L'ambito giuridico e legale si avvale sempre di più di documenti tradotti da specialisti. Questa è un'inevitabile conseguenza del mondo sempre più globalizzato in cui siamo immersi. Avere delle figure con esperienza in grado di rendere valide le traduzioni secondo questa modalità è sempre più importante, ed è bene essere informati sul funzionamento di pratiche che potrebbero riguardarci direttamente in futuro.