Ad Alba una delle sei conferenze italiane di Robert Jhonson

Dopo due anni, Robert Jhonson torna in Italia con una serie di sei conferenze.

Una di queste, organizzata da Canale ecologia con il patrocinio della Banca d’Alba, dal titolo “La nostalgia del senso” si terrà ad Alba presso la Sala Ordet, lunedì 18 Ottobre alle ore 20.30.

Una conferenza che ci aiuterà a comprendere il senso delle crisi e come queste possono essere usate a nostro vantaggio. In ogni crisi si nasconde un vantaggio uguale o addirittura superiore.

Che si tratti di crisi esistenziale, sentimentale, professionale, familiare, o di salute, vi sono sempre vantaggi nel comprendere e soprattutto nell’utilizzare le crisi a proprio vantaggio.

“Se La vostra vita è ricca di significato, il merito è vostro, non si tratta di fortuna! Se la vostra vita è vuota, la colpa è sempre vostra, non si tratta di sfortuna! Il potere di vivere una vita degna di essere vissuta non è magia o stregoneria: è un potere naturale, e ciascuno può impadronirsene.”

La partecipazione alla conferenza è gratuita con prenotazione e Green pass obbligatori. La capienza della sala è ridotta al 50% (232 posti) motivo per cui è consigliata la registrazione quanto prima (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-nostalgia-del-senso-170534386942), fino ad esaurimento posti.

Ogni partecipante potrà contribuire all’ampliamento dell’Oasi di San Nicolao, sita nelle Rocche tra Canale e Montà, con l’acquisto, tramite libera offerta, di 5 metri quadrati o più di terreni boschivi delle rocche da consegnare integri alle generazioni future.

Tutto il percorso di Robert Jhonson è improntato all'eccellenza: laurea in marketing e comunicazione alla Harvard Business School; laurea in scienze biologiche all'Università di Quebec a Montreal; due master in psicologia del cambiamento; Direttore della facoltà di medicina dello stile di vita di San Diego e della clinica dello stile di vita di San Diego e Oklahoma.

Ha tenuto corsi e conferenze in giro per il mondo in più di 70 nazioni. Conosce perfettamente sette lingue tra cui l’italiano.

Ha scritto moltissime pubblicazioni di cui: Equilibrio, Vivere, Effetto delle emozioni sulla salute, Enigma della salute, L’uomo contro se stesso, Un sogno per domani, Il pescatore di perle, Messaggio per un principe che si crede un rospo.

È considerato il life trainer numero uno al mondo per aver coniato la formula del cambiamento individuale, organizzativo ed internazionale.