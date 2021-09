Alba: rinviato ad altra data l’evento “Sport&Musica Insieme”

A causa delle avverse previsioni meteo prospettate per domenica 26 settembre ad Alba, è rinviato a data da definirsi l’evento “Sport&Musica Insieme”, previsto per le ore 14.30 in Piazza Beausoleil, Zona-H, nell’ambito della prima edizione di AlbaFutureFest.

Confermato il concerto-spettacolo con i Riciclato Circo Musicale e La Quadrilla Folk Band con ospiti d'eccezione Roberto Menicucci e Gianluca Gasca e i giovani albesi per sabato 25 settembre alle ore 21.00 nel Teatro Sociale “G. Busca”. Ingresso gratuito. Obbligatorio il Green Pass.