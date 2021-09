Cheese 2021: il primo cittadino di Bra, Gianni Fogliato, ringrazia tutti i protagonisti

Il sindaco Gianni Fogliato ha scelto Facebook per esprimere la propria riconoscenza verso chi è stato impegnato in prima linea. “Desidero ringraziare sentitamente tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione, tutti i cittadini braidesi ed i visitatori. Cheese è un evento corale per definizione, organizzato in sinergia da Comune e Slow Food (since 1997, ndr), con una grande varietà di realtà che contribuiscono a renderlo unico e che, con capacità e professionalità, anche quest’anno, pur con molte difficoltà e criticità in più, si sono spese per restituire alla città il suo evento di maggiore richiamo. Grazie!”. Il successo di Cheese è certamente il miglior regalo che il primo cittadino poteva ricevere per il suo sessantesimo compleanno, festeggiato il 24 settembre.