Felici e veloci |

Felici & Veloci, la nuova ricetta di Fata Zucchina: 'FIT-SNACK'

Lo spuntino a tutto piacere e proteine

Questa ricetta è FELICE & VELOCE perché…

► è un dolce ricco di proteine per i muscoli e grassi “buoni” per il cuore ► è ricca di calcio e di ferro, i minerali dei “campioni” ► è utile per controllare il colesterolo “cattivo” nel sangue ► è velocissima da preparare Ingredienti (per 4 persone) 1 tazzina di semi di lino

1 tazzina di semi di chia

1 tazzina di semi di zucca

1 tazzina di semi di sesamo

2 tazzine di acqua naturale

1/2 tazzina di zucchero

Codette di zucchero (a piacere)



Procedimento FASE 1 Mescolate in un recipiente tutti gli ingredienti e fateli riposare per ca.10 minuti per far sì che i semi rilascino la loro gelatina naturale FASE 2 Stendete il composto ottenuto su una placca da forno formando uno strato sottile e fate cuocere per 20 min. ritagliando il tutto in rettangoli (bugie) e girandoli a metà cottura FASE 3 Lasciate raffreddare le bugie e decoratele con le codette di zucchero colorati a pioggia

