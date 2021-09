Mondovì, Enrico Ferreri è il candidato sindaco del Centrosinistra

Dirigente medico dell'AslCn1 e direttore del distretto Mondovì-Ceva. Ferreri, prossimo alla pensione, correrà per il ruolo di primo cittadino per il centro sinistra, con una lista civica e con l'appoggio del PD.

Dopo l’assemblea degli iscritti tenutasi il 13 settembre, il Circolo PD Mondovì, ieri sera, venerdì 24 settembre, ha organizzato presso il Park Hotel, nel rispetto delle norme anti covid, una serata per discutere in maniera aperta e inclusiva sulle prospettive cittadine, a un anno dalle elezioni.

Una partita ancora tutta da giocare, ancora presto per parlare di un programma definito in cui, però, non mancheranno il tema del turismo, della mobilità cittadini, le nuove sfide ecologiche e la lotta al disagio giovanile.

"Fare rete tra comuni è fondamentale" - ha spiegato Ferreri, già in corsa alle elezioni del 2007, quando andò al ballottaggio con Stefano Viglione - "per rendere la città attrattiva a 360° e anche per intercettare finanziamenti. Bisogna intervenire sulle problematiche di Mondovì per restituirle il ruolo di città capofila come merita, puntando su turismo, potenziando i trasporti e lavorando per creare nuovi spazi di aggregazione per i cittadini. Inoltre, bisognerà ragionare anche sulla sanità, che nei prossimi anni cambierà completamente."

Nel corso della serata, moderata dal coordinatore del PD Mondovì, Luca Pione, sono intervenuti anche Cesare Morandini, vice coordinatore del circolo e Maurizio Arduino, invitando i presenti e i cittadini a prendere parte anche agli incontri che verranno organizzati prossimamente per proporre idee e segnalare problematiche presenti in città.