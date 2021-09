La scuola primaria di Camerana riparte con lezioni all'aperto

Alla scuola primaria di Camerana, il nuovo anno si è aperto all’insegna della didattica all’aperto. Nell’ambito del progetto di sperimentazione avviato nel 2020/2021, le insegnanti utilizzano diverse metodologie innovative, che risultano essere ancora più efficaci se l’ambiente di apprendimento è favorevole, quindi in linea con le strategie didattiche attuate.

Per questo, su richiesta dell’Istituto Comprensivo Cortemilia-Saliceto e delle docenti, l’Amministrazione comunale ha provveduto ad attrezzare un terreno, gentilmente concesso da una famiglia cameranese, adiacente all’edificio scolastico. Qui sono state realizzate due aule all’aperto, dove i bambini, sia della Primaria che dell’Infanzia, possono imparare in un ambiente nuovo, alternativo alla classe tradizionale, a contatto con la natura, in un contesto sereno e salutare che aiuta a trasformare l'attività didattica in un gioco all’aperto.

Gli alunni e le insegnanti dei due plessi hanno accolto con gioia la novità e ringraziano sentitamente il Comune e i collaboratori che hanno attrezzato l’ambiente in tempo utile per l’inizio della scuola.

“Per questa Amministrazione le esigenze della scuola sono sicuramente una priorità - dichiara il sindaco Romano -. Contribuire ad aumentare il livello della didattica per i nostri bambini, fornendo e adeguando le strutture necessarie è un dovere imprescindibile per un Amministratore”.