Badminton: l' Alba Shuttle brilla al Gran Prix Nazionale di Bolzano

Ancora importanti risultati per i langaroli dell'Alba Shuttle. Al Gran Prix Nazionale di Bolzano, l’under 19 Giuseppe Monchiero si mette al collo una fantastica medaglia d’oro nel doppio misto con Vera Stampfer grazie ad una finale molto combattuta terminata 21-19/23-21. Monchiero strappa anche un bronzo nel doppio maschile con il compagno di squadra Jakub Boero.

Nella categoria under 15 brilla ancora Pietro Capetta sempre più vicino ai big del badminton, portando a casa tre medaglie: il bronzo nel singolo, l’argento nel doppio con Marco Polito e ancora un bel bronzo nel doppio misto con Ilaria Fornaciari.

Sempre nell’under 15 tris di medaglie per la sorprendente Sofia Protto capace di vincere il bronzo nel doppio con Ilaria e nel misto con Leonardo Fava. Ma il miglior risultato è brava ad ottenerlo nel singolare, laddove, per la prima volta sale sul podio (al terzo posto) disputando un gran bel Torneo.

Nella categoria assoluta bronzo meritato per Faizan Aslam nel misto in coppia con Alice Pellizzari, con rammarico visto il 22-20/21-23/22-24 finale e bell’argento per una Vittoria De Pasquale sempre in progresso nel doppio con Martina Moretti, ad un passo dall’oro sfuggito solo al terzo set con un classico 19-21 al terzo set.