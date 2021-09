Volley A2/M: il Vbc Synergy Mondovì questa sera in piazza per presentare la squadra e festeggiare mezzo secolo di storia

La centralissima Piazza Ellero questa sera si colorerà di “biancoblù”, i colori del Vbc Synergy Mondovì. La società presieduta da Giancarlo Augustoni, a partire dalle ore 21, darà vita ad una serata speciale per un suggestivo tuffo tra passato, presente e imminente futuro. Sarà, infatti, la serata della presentazione ufficiale della squadra allenata dal neo tecnico Francesco Denora. Volley Ball Club Mondovì che per la decima volta nella sua storia prenderà parte al campionato di serie A2.

Una passerella davanti ai propri tifosi, che vedrà sfilare anche l’ultimo arrivato in casa Vbc, l’opposto nigeriano Arinze Kelvin Kwachukwu. Sul palco un ospite d’eccezione, con la presenza del comico e presentatore Beppe Braida, attore e conduttore di trasmissioni di successo come Zelig e Colorado. La serata sarà anche l’occasione per festeggiare il 50° anniversario della nascita del Vbc. Una torta celebrativa, infatti, suggellerà il raggiungimento del considerevole traguardo del mezzo secolo di storia della società “Biancoblù”. Si ricorda che per accedere all’evento sarà necessario esibire il “Green-Pass”.