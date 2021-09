Volley A2/M: Matteo Meschiari è un nuovo schiacciatore del Vbc Synergy Mondovì

Ennesima, gradita novità per il VBC Synergy Mondovì per l’imminente inizio del Campionato di Serie A2 di pallavolo.

A completare il roster della prima squadra arriva dalla superlega Matteo Meschiari, schiacciatore nato nel 2002, 2,01 di altezza.

Cresciuto, come il prossimo compagno di squadra, con lo stesso nome di battesimo, Matteo Lusetti, nella Anderlini Modena, Meschiari proviene da proficue stagioni nella Allianz Power Milano, prima nella squadra di Serie B, e poi nel campionato scorso in quella militante in Serie A1, con la guida di un allenatore di prim’ordine come Roberto Piazza.

Per Matteo, con la passionalita’ tipica modenese, una esperienza per la propria giovane carriera in una compagine agguerrita come questa ormai completa formazione del VBC Synergy Mondovi’