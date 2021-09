Martedì riapre lo sportello forestale del Parco del Monviso

Con l’apertura della stagione silvana, dal prossimo martedì 28 settembre il Parco del Monviso apre nuovamente lo Sportello Forestale.

Il servizio è attivo nella giornata di martedì dalle ore 9 alle ore 12.30 presso la sede di Saluzzo, in Via Griselda 8 nel Palazzo Solaro di Monasterolo, ed è accessibile previo appuntamento telefonico al numero 011.4321008.

Presso lo Sportello Forestale sarà possibile ricevere informazioni sulla normativa in materia di interventi selvicolturali, presentare le comunicazioni semplici per i tagli, inoltrare richieste di autorizzazione per interventi da eseguirsi all’interno dei Siti di Importanza Comunitaria e all’interno delle Riserve gestite dall’Ente; i tecnici dello sportello collaborano inoltre sia alla stesura delle pratiche che ai sopralluoghi forestali.

Il Servizio Vigilanza, che cura l’apertura dell’Ufficio, ricorda che per la presentazione delle istanze è necessario avere con sé un documento di identità in corso di validità, il codice fiscale e gli estratti di mappa catastale relativi alle particelle interessate dal taglio.