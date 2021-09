A Fossano parte giovedi 7 ottobre la rassegna "viviAmo il parco e dintorni"

Giovedì 7 ottobre, per la prima serata di "viviAmo il parco e dintorni", il comitato pro parco fluviale di Fossano ospita Franco Ariano, Piero Dadone e Maggiorino Campra con il loro libro "Andar per erbe nel parco fluviale".



La serata di presentazione della pubblicazione edita da +EVENTI nasce con il fine di stimolare i cittadini a conoscere il vasto territorio del Parco fluviale anche sotto un aspetto più inconsueto.

Di certo, infatti, tutti sanno che il territorio verde del Parco offre tantissime opportunità per stare all’aria aperta; ma forse pochi sanno che i sentieri, i boschi e le radure sono anche un vero e proprio giardino spontaneo e naturale, dove è possibile raccogliere piante benefiche, fiori profumati, foglie aromatiche, frutti e bacche dalle molte virtù.

E' così nato il progetto editoriale che ha portato in libreria nel 2017 questa guida realizzata in collaborazione con l'allora ente Parco Fluviale, oggi Parco Naturale

Le 120 pagine del libro contengono 45 schede botaniche che descrivono le caratteristiche morfologiche, il periodo di raccolta, le principali proprietà, gli impieghi in cucina o come rimedio terapeutico e le curiosità delle più diffuse specie vegetali che crescono spontanee nel territorio.

Sono altresì presenti 20 ricette, approfondimenti su altre piante comuni e citazioni letterarie.

La serata è a cura dell'associazione culturale Progetto HAR, realtà facente parte dalla sua fondazione del comitato, con la collaborazione della libreria Le Nuvole e si terrà, come anche le successive, in via Della Valle 9, nel salone sottochiesa della parrocchia dello Spirito Santo, per la concessione del quale va un caloroso ringraziamento a don Flavio Luciano.

L'evento è previsto per le ore 20,45 e l'accesso è libero con prenotazione consigliata a parcofluvialefossano@gmail.com. E' necessario esibire il Green Pass.