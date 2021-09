Fossano, presentato il restauro di palazzo Burgos

Dopo 4 anni di lavori e oltre 1 milione di euro stanziato per la realizzazione, a palazzo Burgos, sede della Fondazione Fossano Musica si sono completate le attività di restauro, uno tra gli edifici più iconici della città degli Acaja.

Nel tardo pomeriggio di giovedì 23 settembre, all’interno della struttura, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione. Presenti il sindaco della città Dario Tallone, assieme al presidente della Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Fossano Luca Caramelli, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano Gianfranco Mondino, sostenitori e finanziatori del progetto e il presidente della Fondazione Fossano Musica Gianfranco Riorda, che soddisfatto dichiara:

“Si tratta di un restauro che Fondazione Fossano Musica merita. Al suo interno sono state implementate le ultime tecnologie per garantire un’attività didattica d’eccellenza. Ci auguriamo che questo sforzo possa aggiungere ulteriore valore alla nostra scuola musicale.”

Presente all’evento anche l’archittetto occupatosi dei lavori Patrizia Massocco, che ha sottolineato la difficoltà nel rendere moderno e tecnologico un palazzo così pregno di storia.

Il palazzo sarà visitabile nelle mattinate di sabato e domenica dei primi tre weekend del mese di ottobre, con l’accompagnamento dei volontari dell’associazione Cicerone. Oltre ai lavori di riqualificazione sarà possibile apprezzare le mostre degli artisti Matteo Fieno ed Enzo Fornione.

Programmati per le domeniche 10 e il 17 ottobre due spettacoli musicali. Alle 11.30 di domenica 10, nel palazzo Burgos, Enzo Fornione terrà un concerto di solo piano e piano con violoncello intitolato ‘Brevi racconti musicali’. Stesso orario e stesso luogo per lo spettacolo di musica jazz del Maestro Fabio Golier ‘American book songs’, in programma la domenica successiva.

Per info e prenotazioni https://fondazionefossanomusica.it/it/news/visite-guidate-a-palazzo-burgos