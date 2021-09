In casa Vbc Synergy Mondovì è tornato l’entusiamo! Presentata la squadra nella festa per i 50 anni di storia del Club (VIDEO)

E’ Ufficiale! In casa Vbc Mondovì è tornato l’entusiasmo! La conferma la si è avuta ieri sera, quando nella centralissima Piazza Ellero è stato presentato ufficialmente il Vbc Synergy Mondovì, con la squadra che per il settimo anno consecutivo prenderà parte al campionato di Serie A2 maschile. La serata, inoltre, è stata l’occasione per festeggiare i 50 anni del glorioso club monregalese, fondato nel 1971.

Ieri sera a Breo si respirava un’aria diversa, non solo quella acre provocata dei fumogeni accesi dai calorosissimi tifosi dell’Hagar Group; Si respirava un’aria nuova, fatta di entusiasmo, di grinta, ma anche di una serenità ritrovata. Sul palco, insieme al brillante comico piemontese Beppe Braida (il papà è di Mombarcaro), c’era il presidente Giancarlo Augustoni, che in compagnia di “vecchie e giovani” glorie della squadra “Biancoblù” ha ripercorso mezzo secolo di storia fatta di pagine indimenticabili.

Visibile l’emozione di Augustoni nel ricordare le persone che hanno contribuito a fare grande il Vbc, ma che purtroppo non ci sono più. Sul palco, davanti una platea di circa trecento persone, sono saliti giocatori dall’età anagrafica differente, ma tutti accomunati dall’orgoglio di aver indossato la maglia del Vbc Mondovì, come Beppe Carlevaris, il capitano della squadra che conquistò la prima storica promozione in A2. Infine in passerella la squadra attuale, con i giocatori e lo staff tecnico chiamati uno per uno dalla vulcanica voce del nuovo speaker Luca Trombetta.

Entusiasmo anche da parte dello sponsor Synergy, che da quest’anno è parte integrante della dirigenza. Presenti anche alcuni rappresentanti della politica locale, come Rocco Pulitanò (Atl), il consigliere Giampiero Caramello e l’assessore allo sport Luca Robaldo. “Dulcis in fundo” una torta celebrativa per i 50 del Vbc, accompagnato da un brindisi benaugurante per la squadra che tra due settimane inizierà una nuova avventura in serie A2. Nel video alcuni momenti della serata: