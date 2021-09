Volley Femminile: la Lpm Bam Mondovì vince la categoria senior del 1° Trofeo "Città di Bra e Cherasco"

Terzo posto per la Lpm Bam Mondovì nel Trofeo "Città di Bra e Cherasco". La competizione, utile a perfezionare la fase di preparazione delle varie formazioni, ha interessato le prime squadre e le rappresentative "Under 14" e "Under 16" di tre società di serie A2 (Mondovì, Pinerolo e Sassuolo) e una di B1 (Libellula Nerostellata).

Ad aggiudicarsi il Trofeo, dopo due giorni di avvincenti sfide, è stata la Union Volley Pinerolo, che ha terminato al primo posto in classifica, a pari punti con la Libellula Nerostellata. Il migliore quoziente set delle pinerolesi ha finito per stabilire la prima e la seconda posizione. Sul terzo gradino del podio la Lpm Bam Mondovì, mentre al quarto posto si è classificato il Sassuolo. Le Pumine di Bibo Solforati, con 7 punti all'attivo, hanno chiuso in testa il raggruppamento riservato alle squadre di A2 e B1.

Dopo aver superato Sassuolo e Libellula con un netto 3-0, le "Rossoblù" questo pomeriggio sono state sconfitte per 2 set a 1 da un Pinerolo apparso più pimpante e preciso sottorete. Restano comunque tante note positive, anche per le ragazze delle "Under 14" e "Under 16", che contro avversarie di livello hanno confermato di essere in costante crescita. Entrambe le rappresentative hanno chiuso il torneo piazzandosi al 3° posto.

Da segnalare che la giovanissima pumina Vanessa Ravera è stata eletta come migliore giocatrice del torneo per la categoria "Under 14", mentre per la competizione riservata agli "Under 16" il riconoscimento è andato a Melissa Ndoja (Libellula). Mvp nella categoria senior a Federica Carletti (Pinerolo).