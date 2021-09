"Grazie alla professionalità e alla grande esperienza che ho trovato all'ospedale di Savigliano"

Egr. Direttore,

sono stato ricoverato nei giorni dall'11 al 23 settembre presso la struttura ospedaliera SS. Annunziata di Savigliano.

Voglio pubblicamente ringraziare tutta l'equipe del reparto diretto dal Dottor Gulli e dai suoi validissimi collaboratori.

Sono arrivato in reparto in condizioni di salute estremamente critiche e difficili, dovute ad un repentino e quasi improvviso scadimento dello stato di salute generale, causa lunga malattia.

Grazie alla professionalità e alla grande esperienza che ho trovato, unito a doti comunicative assolutamente non comuni e di altissimo livello, sono potuto tornare in poco tempo a ritrovare una forma fisica buona e con il morale e la grinta indispensabili per proseguire la lotta.

Voglio inoltre ringraziare tutto il personale infermieristico a tutti i livelli che con grande umanità, semplicità e fuori dalle luci della ribalta aiuta a sentirsi “a casa”.

Grazie di cuore, con affetto e grande riconoscenza,



Giancarlo Cogno