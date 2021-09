Il grazie di una lettrice al SS Annunziata di Savigliano: "Sentirsi una persona, e non un numero, è davvero importante!"

Gentile Direttore,

scrivo queste poche righe per testimoniare la mia esperienza vissuta nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale S.S. Annunziata di Savigliano.



Tutti i membri del reparto sono un'equipe preparata che lavora in sinergia con passione e rispetto per i pazienti. Grande professionalità, umanità, sensibilità e disponibilità sono presenti in tutte le figure professionali a partire dal Primario dott. Garetto, dai ginecologi, dai pediatri, dal personale infermieristico e socio sanitario.



Un ringraziamento alle ostetriche, che ti assistono e ti incoraggiano nel momento del parto e ti accompagnano passo passo nel nuovo percorso di vita. Un grazie particolare al personale del Nido che con grande disponibilità, serenità, delicatezza e pazienza aiutano le mamme ad affrontare le novità dei primi giorni di vita! I vostri consigli sono veramente preziosi!



In un periodo in cui ci sono tante limitazioni causa Covid e le mamme si ritrovano a trascorrere i giorni di degenza senza il supporto fisico e psicologico dei papà l'operato di tutto il personale fa veramente la differenza!



Sentirsi una persona e non un numero è molto importante!! Grazie di cuore a tutto il fantastico reparto!



Grazie,

Lettera firmata