Dopo Saluzzo, anche Fossano vuole conferire la cittadinanza onoraria al Generale Francesco Paolo Figliuolo.

Il Commissario straordinario per l’emergenza coronavirus ha infatti mosso i suoi primi passi in carriera nel Cuneese.



Ufficiale di artiglieria da montagna ha svolto le primissime esperienze di comando presso il Gruppo Artiglieria “Aosta” a Saluzzo, per divenirne Comandante, nella sede di Fossano, negli anni 1999-2000, periodo in cui conduce l’unità in missione in Kosovo, nell’enclave serba di Goradzevac (Pèc). Poi Comandante del I Reggimento di artiglieria da montagna di Fossano negli anni 2004-2005.

Il conferimento da parte della città del Marchesato avverrà sabato 2 ottobre al cinema teatro "Magda Olivero", mentre la città di Fossano ne discuterà questa sera, lunedì 27 settembre, in consiglio comunale, come terzo punto all'ordine del giorno.