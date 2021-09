Inaugurato a Beinette l'anno catechistico e oratoriale con la Messa Animata

Musica e canti in armonia per l'apertura dell'anno catechistico e oratoriale di Beinette che ha preso ufficialmente il via con la S. Messa lo scorso sabato 25 settembre.

Una celebrazione intensa e emozionante, quella di Don Luciano, animata grazie al coro, composto da ben 90 ragazzi.

Una giornata per far sentire la vicinanza della parrocchia alla comunità e iniziare il cammino della rinascita, tema al centro del nuovo anno catechistico.

In questa pandemia è come se fossimo tornati tutti allo stadio di seme. Nelle nostre menti i progetti, i sogni, la voglia di divertirci, di partecipare alla messa e di stare con le persone a cui vogliamo bene erano presenti e crescevano sempre più. Allo stesso tempo, però, siamo stati costretti a tenerli dentro di noi, senza la possibilità di metterli in atto e farli diventare frutto. E’ così che in alcuni casi ci siamo abituati, scoprendo che tutto sommato il dolce far niente non comportava fatiche, stress e problemi.

Certo, potremmo dire di star bene, ma pensate: quando mai vi è successo di essere meravigliati alla vista di un insignificante seme?

Sì, in fin dei conti ad un seme basta un po’ d’acqua per farlo germogliare e crescere. Ma non per tutti è così: ci sono semi che hanno bisogno del terreno giusto, di cure e attenzioni particolari, da dar loro ogni giorno. Questo significa che non possiamo accontentarci di “un po’ d’acqua” per far crescere i nostri sogni. Dobbiamo risvegliarci dal nostro comfort quotidiano, abbattere i nostri limiti e paure per osare e metterci in gioco. E soprattutto, in questo percorso di crescita non perdiamoci sulla strada verso l’effimero o del puro divertimento: cerchiamo la solidarietà, la soddisfazione e la gratitudine, la gioia, l’empatia, l’amore! Cerchiamo di fare la differenza, crediamo nei nostri progetti e non lasciamoci scoraggiare da chi cerca di calpestarci con critiche e lamentele".

Il ritorno della messa animata, nel rispetto delle norme anti covid, è un primo passo di ripartenza dopo le difficoltà della pandemia, ed è stato reso possibile grazie alla collaborazione di molte persone e volontari.