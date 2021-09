Bra: i Fratini e le Sorelle Clarisse invitano a festeggiare San Francesco d’Assisi

Nella notte tra il 3 ed il 4 ottobre del 1226 Francesco d’Assisi lascia la vita terrena per andare ad abbracciare Gesù al quale aveva dedicato gli ultimi venti anni della sua vita. Nel luglio del 1228, anche spinto da forti richieste popolari, papa Gregorio IX lo proclama Santo e il 4 ottobre diverrà il giorno della sua festa. Il 18 luglio del 1939 papa Pio XII lo elegge Patrono d’Italia con la motivazione “Il più italiano dei santi e il più santo degli italiani”.





Il 4 ottobre è quindi un giorno particolare per la Chiesa Cattolica e per tutta l’Italia. Ancor più significativo è per i luoghi francescani. A seguito della presenza del Convento di Santa Maria degli Angeli e del Monastero di Santa Chiara, anche Bra è pronta alle solenni celebrazioni secondo un ricco programma a norma del protocollo di sicurezza per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.





La pandemia ha impedito tanti eventi, ma non impedisce di vivere la devozione ai Santi. Cominciamo dai Fratini di Santa Maria degli Angeli, che sabato 2 ottobre, alle ore 21, propongono un incontro dal titolo ‘Francesco nostro contemporaneo’. Lunedì 4 ottobre è la solennità di San Francesco e il programma prevede le Sante Messe alle ore 7, 8 e 17.30; lodi mattutine alle ore 7.30; Rosario francescano e Vespri alle ore 17.





Anche nel Monastero di Santa Chiara (viale Madonna dei Fiori, 3) è stato approntato un ricco programma di celebrazioni, guidate dal predicatore Andrea Nico Grossi, frate minore di Saluzzo. Le Sorelle Clarisse di Bra invitano ad unirsi in preghiera a partire da domenica 3 ottobre con la Santa Messa alle ore 8.30, il Rosario alle 17, seguito dal canto dei Vespri, ricordando il beato Transito del Santo con l’orazione davanti alla reliquia. Infine, lunedì 4 ottobre la funzione solenne sarà alle ore 18, preceduta dal Rosario e dai Vespri.





Tutto in questo giorno si amplifica e anche la figura del Poverello d’Assisi che vuole e deve rimanere sinonimo di umiltà si fa enormemente grande. Parliamo di uno dei santi più amati al mondo, che si spogliò di tutto per sposare “Madonna povertà” e vivere a imitazione di Cristo. Francesco è tra i precursori della letteratura italiana col Cantico delle creature, è protagonista di uno dei più bei canti del Paradiso di Dante ed ha il merito di aver salvato il cattolicesimo della sua epoca dalla corruzione e dalla ricchezza, rifondando il legame tra Chiesa e classi povere.





Come delineato nel titolo dell’incontro in calendario sabato 2 ottobre nella chiesa di Santa Maria degli Angeli di Bra, San Francesco è una delle grandi figure dell’umanità che parla ad ogni generazione. Il suo fascino deriva dal grande amore per l’intera creazione di Dio. Nel 2013 Jorge Mario Bergoglio, eletto papa, ha preso il nome di Francesco proprio in onore del ‘poverello d’Assisi’ e due anni dopo ha scritto la sua seconda enciclica intitolandola Laudato si’. Nel testo, il Pontefice invita tutti a prendere spunto dal Santo per rafforzare l’attenzione verso il creato e il rispetto dell’ambiente.