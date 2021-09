Bra: oltre 100 studenti hanno partecipato a "Puliamo il Mondo"

Ha fatto registrare una grande partecipazione di giovani l’edizione 2021 di "Puliamo il Mondo", storica campagna dedicata alla sensibilizzazione e all'educazione ambientale organizzata in tutta Italia da Legambiente, che quest’anno, per la prima volta, a Bra ha visto il coinvolgimento degli studenti delle scuole superiori oltre che degli alunni delle primarie.

Complessivamente, sono stati oltre 100 i giovani che venerdì 24 settembre si sono dati appuntamento per dare il loro contributo concreto alla pulizia della città.

In particolare, gli alunni di tre classi delle primarie – le 5°B della “Rita Levi Montalcini”, della “Edoardo Mosca” e della “Franco Gioetti-Madonna dei Fiori” – si sono dedicati alla pulizia del Parco Atleti Azzurri d'Italia, mentre contemporaneamente le classi 5°B e 5°C dell’Istituto superiore Velso Mucci si adoperavano per smaltire i rifiuti abbandonati nei giardini del Belvedere della Rocca. In entrambi i casi gli studenti sono stati affiancati dai docenti, i responsabili dell’ufficio Ambiente comunale, amministratori e volontari.

“Vogliamo ringraziare tutti gli alunni e gli insegnanti che hanno partecipato alla mattinata di pulizia”, affermano il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore all’ambiente Daniele Demaria, “ed evidenziare in particolare la presenza dell’Istituto Mucci che per la prima volta ha aderito a un’iniziativa davvero ricca di significato. Auspichiamo che questi studenti siano presi d’esempio da tanti altri coetanei perché è davvero importante che i ragazzi si rendano conto fin da giovani della necessità di preservare il nostro ambiente”.