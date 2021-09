Partono i corsi di musica della scuola intercomunale Luigi Vizio di Morozzo

Anche quest'anno la Scuola di Musica Intercomunale "Luigi Vizio" organizza corsi di strumento per tutte le fasce d'età e livello di conoscenza musicale.





Si va da corsi di chitarra, a pianoforte, violino, batteria, clarinetto, sax, tromba e ottoni.

Per info e dettagli chiamare Simone al 3337890859.





Possibilità di conoscere la realtà presso la sede in Via Viglione 3, Morozzo (sopra il circolo ACLI).



In questa occasione si potrà parlare direttamente con gli insegnanti e provare gli strumenti.