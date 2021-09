Saluzzo: si avvicina il grande raduno degli Artiglieri Aosta

Sarà un appuntamento importante quello di domenica 3 settembre a Saluzzo per gli Artiglieri del Gruppo Aosta, che celebrano il loro 25° raduno in una giornata significativa per le penne nere e la città.

Il giorno prima infatti, sabato 2 settembre (alle 18 al cinema Teatro Magda Olivero, dopo la visita all’hub vaccinale del Foro Boario) verrà conferita la cittadinanza onoraria al Generale Francesco Figliuolo, attuale Commissario generale per l'emergenza Covid 19, che proprio a Saluzzo, nella ex Caserma Musso, iniziò da giovane tenente nel 1958, la sua carriera militare dal curriculum imponente.

Il raduno, un momento sempre importante per gli artiglieri che vengono a rivedere il luogo in cui hanno fatto il servizio militare, le camerate, la mensa, ricordando quei mesi alla Musso, prevede alle 9 l’accoglienza dei partecipanti nel cortile della ex caserma, alle 9,30 l’ammassamento nella antistante piazza Montebello, alle 9,45 l'alzabandiera e l'onore ai caduti, seguiti alle 10 dai saluti delle autorità.

Alle 11 sfilata in corso Piemonte e corso Italia fino al sagrato del duomo, dove alle 11,30 sarà celebrata la messa dal vescovo monsignor Cristiano Bodo.

Seguirà il pranzo nelle ex scuderie della Caserma.

Sabato 2 ottobre sempre in Duomo, grande concerto con lacorale Alpina tenente Bracco di Revello e i Polifonici del Marchesato di Saluzzo.