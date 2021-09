Camerana, si ferisce un piede tagliando legna. Sul posto l’elisoccorso

Sono in corso in questi minuti le operazioni di soccorso che l’elicottero del 118 proveniente dall’ospedale di Alessandria e i vigili del fuoco partiti dal Distaccamento di Ceva stanno prestando a un uomo infortunatosi mentre tagliava legna in borgata Bricot di Camerana.



Secondo le prime informazioni in nostro possesso l’uomo, L. B, di 83 anni, si sarebbe ferito gravemente a un piede.



[Articolo in aggiornamento]