Margarita: camion carico di bovini si ribalta in via Cuneo davanti alla chiesa

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi (lunedì 27 settembre) a Margarita.

Coinvolto un mezzo pesante carico di bovini in transito su via Cuneo, che si è ribaltato su un fianco nel percorrere la stretta curva davanti alla locale parrocchia. Non si segnala la presenza di feriti.

Si segnala quindi il blocco totale del traffico nell'area coinvolta.

Sul posto i vigili del fuoco con le squadre di Cuneo e Morozzo, veterinari per il soccorso degli animali e una gru per la rimozione del mezzo incidentato.