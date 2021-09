Scontro frontale nella notte tra due vetture sulla Sp 231 di Santa Vittoria D'Alba

Incidente nella notte a Santa Vittoria D'Alba lungo la Sp 231.

Lo scontro frontale tra due vetture è avvenuto nei pressi del complesso commerciale dove è presente il Bennet e la Decathlon.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 1,30 di questa notte (lunedì 27 settembre). I vigili del fuoco di Alba e Bra in loco per la messa in sicurezza dei veicoli dopo che i coinvolti nell'incidente sono stati presi in cura dall'equipe medico del 118.

Le persone coinvolte nell'incidente non sarebbero gravi.