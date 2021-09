A Savigliano il Salone dell’orientamento cittadino

Domenica 3 ottobre, dalle 9.30 alle 18.30, all’interno della Manifestazione “Mestieri a cielo aperto” in Piazza Santarosa – presso il Polo della formazione – verrà realizzato il Salone dell’Orientamento cittadino, organizzato dal Comune di Savigliano.

Gli Istituti cittadini aderenti, saranno presenti con uno stand con materiale informativo e personale disponibile a rispondere alle domande degli alunni e delle loro famiglie, per presentare la loro offerta formativa. Durante la giornata sarà possibile partecipare ad alcuni laboratori.



Sarà presente anche uno stand dell’intervento regionale “Obiettivo Orientamento Piemonte” che metterà a disposizione alcuni orientatori.



L’evento - ad accesso libero e gratuito - sarà svolto nel rispetto della vigente normativa COVID 19. Per maggiori informazioni potete contattare lo Sportello Informagiovani al numero 0172-713295 o scrivere a informagiovani@comune.savigliano.cn.it.