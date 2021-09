Al convento buschese un momento culturale in onore di San Francesco d'Assisi

Sabato 9 ottobre 2021, alle ore 17,30 nella chiesa dei Padri Cappuccini di Busca si terrà un breve momento culturale organizzato dal gruppo volontari Amici di San Francesco e dal Gruppo Storico del Marchesato di Busca.

Si narreranno i versi della Divina Commedia, dove il Sommo Poeta Dante Alighieri incontra la figura di San Francesco d'Assisi. Sarà un'occasione per scoprire le vicende storiche del poverello d'Assisi, che nel poema dantesco viene presentato nel panegirico da San Tommaso d'Aquino, come lo sposo nelle mistiche nozze, con la “Madonna Povertà.”. Il Sommo Dante, nella solenne opera, lo colloca in Paradiso nel X° cielo, ovvero nell'Empireo, tra i beati nella candida rosa.

Durante il momento culturale ci sarà anche spazio per ricordare la figura del Padre guardiano Pier Giuliano Cortese, scomparso nel 1995, e ancor oggi ricordato con affetto dai buschesi.

Alle ore 18 vi sarà la consueta Santa Messa ed alle ore 19.00, presso il salone attiguo, vi sarà la polentata, che come ogni anno viene preparata per creare un momento di festa in onore di San Francesco d'Assisi.

Per il momento gastronomico occorre essere muniti del green pass, ed attenersi alle norme Covid in atto.