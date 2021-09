Corsi di formazione per volontari e caregiver familiari con Diapsi Cuneo

L'Associazione Diapsi Cuneo si impegna a promuovere il benessere della salute mentale ed aiutare i famigliari delle persone in difficoltà: per questo a partire dall’8 ottobre si svolgeranno dei corsi di formazione per volontari e caregiver famigliari.

Venerdì 8 ottobre, dalle ore 16.45 alle 19.00, presso “Spazio Incontri Fondazione CRC” a Cuneo, si terrà un dibattito aperto alla cittadinanza in occasione della presentazione del libro “Gli elementi invisibili della cura. Malattia mentale: quello che abbiamo imparato dalle famiglie”, a cura di Susanna Cielo, Anna Rita Manuello e Luca Novara, edito da Primalpe.

La sede dei successivi incontri sarà la Sala “C. Marino”, nella quale venerdì 22 ottobre, dalle ore 16,30 alle 19.00 si affronterà il tema degli aspetti motivazionali sul discorso della psichiatria; il 12 novembre, dalle 16.30 alle 19, il soggetto del corso sarà “la malattia mentale e il suo trattamento ieri e oggi”. Il 14 gennaio, il 18 febbraio ed il 18 marzo, sempre dalle 16.30 alle 19.00, si terrà un lavoro in gruppo sulla tematica della relazione e volontariato nella psichiatria. Ed infine, l’8 ed il 22 aprile, dalle 15.00 alle 18.30 ci saranno degli ulteriori incontri a tema con gruppi di volontari e caregiver famigliari.