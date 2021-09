Da venerdì 1° e fino al 4 ottobre l’Ottobrata Bargese in un trionfo di sapori

Venerdì 1° Ottobre ha inizio la rinomata Ottobrata bargese, la kermesse dei sapori del Monviso, a Barge. Gli appuntamenti principali si susseguono nei 4 giorni consecutivi, per poi ritrovarsi domenica 10 ottobre e i sabati 16 e 23 ottobre.



Gli appuntamenti gastronomici sono tutti da asporto, organizzati dalla Pro Loco in collaborazione con l’Istituto Alberghiero G.Paire, su prenotazione obbligatoria entro mercoledì 29 Settembre presso l’Ala Mercatale. Al fondo i contatti per prenotare.



Venerdì 1° ottobre, alle ore 19, protagonista il Grande Fritto di Pesce. Alle ore 21,30 si svolgerà l’intrattenimento musicale sul Tamagnun per le vie del paese.



Sabato 2 ottobre, alle ore 9,30 aprono gli stand Sapori del Monviso, Re Cioccolato Maestri Artigiani Cioccolatieri e le bancarelle espositive lungo le vie del centro storico, con degustazioni gratuite, e Made in Barge, la vetrina promozionale di eccellenze bargesi, con intrattenimento di artisti di strada.



Alle ore 14,30 e fino alle 16, è il momento della Biciclettata con gelato Barge-Bibiana e ritorno, con partenza dalla Piazza della Stazione e gelato in piazza Garibaldi, presso le gelaterie convenzionate.



Alle ore 19, presso il Punto Gastronomico dell’Area Mercatale, Polenta e/o Bagna Càuda, sempre da asporto e prenotata.



Alle ore 21 Notte dei Mundajè, con la partecipazione del gruppo itinerante Gli Allegri sognatori per le vie del centro e degustazione di caldarroste.



Alle ore 21,30 saranno i giocolieri ad intrattenere grandi e piccini per le vie del paese.

Domenica 3 ottobre, alle ore 8,30 inizia la Gara di bocce Poule dei Comuni presso il bocciodromo comunale organizzato della Società Bocciofila.



Alle ore 9 il Mercatino dello Scambio e del Baratto, per info e iscrizioni: Ettore 334/7435620 o Mauro 329/2238832.



Dalle ore 9,30 apertura stand I Vej Mestè, una interessantissima passerella di attrezzi e mestieri di un tempo, mentre continua la rassegna Re Cioccolato Maestri Artigiani Cioccolatieri e la presenza delle bancarelle espositive per le vie del centro.



Alle ore 12 riapre il Punto Gastronomico con Polenta e/o Bagna Càuda, con asporto prenotato, mentre nel Comune si svolge un momento dedicato ai Gemellaggi, con il saluto ufficiale alla delegazione proveniente da Annonay e del comitato di Gemellaggio. Verrà inoltre presentato il progetto Hermanos, e le ricerche sulle migrazioni bargesi in Argentina, a cura dell'Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea di Cuneo e dell'Istituto Comprensivo di Barge. Verrà poi effettuata la presentazione della Mostra su Carlos Carlè, che sarà inaugurata il 16 ottobre.



Dalle ore 14,30 e fino alle 18, il Tour storico del centro Barge, a cura del gruppo FAI Giovani di Saluzzo. Nella locandina allegata i costi e dove effettuare la prenotazione.

Alle ore 15,30 la sfilata degli Sbandieratori di Asti e della Banda Musicale Città di Barge, partenza Piazza San Rocco e Mundaj per le vie del centro.



Alle ore 19, apre il Punto Gastronomico con Polenta e/o Bagna Càuda con asporto prenotato.



Lunedì 4 ottobre dalle ore 9 fino alle 13 Fiera d'Autunno per le vie del paese.

Successivamente Domenica 10 ottobre, alle ore 15,30 verrà proiettato, al Cinema Comunale di Barge, il documento realizzato da Mario Garofalo sul locale distaccamento dei Vigili del Fuoco: I Vigili del Fuoco Volontari di Barge.



Sabato 16 ottobre, alle ore 16 l’inaugurazione Largo Freyre, e alle ore 17,30 l’inaugurazione della Mostra I Codici della Materia, dedicata a Carlos Carlè.



Sabato 23 ottobre, alle ore 17,30, la proiezione della pellicola Bogre di Fredo Valla, presso il Cinema Comunale di Barge.



Le prenotazioni per gli appuntamenti gastronomici vanno effettuati obbligatoriamente entro mercoledì 29 settembre ai seguenti numeri: Daniela&Mary 0175/346523 o Castagno Abbigliamento 348/7632955.



Per prenotazioni stand: Mario 328/9664546